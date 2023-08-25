Пограничники Белоруссии обвинили Литву в дорожном коллапсе на границе

На въезд в Литву на белорусско-литовской границе зафиксированы длинные очереди легкового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Пограничного комитета в Telegram.

«Литовская сторона создала коллапс на границе с Белоруссией», — отмечается в публикации.

Согласно данным погранкомитета, оформления ожидают свыше 600 автомобилей.

Как заявили в пресс-службе, несмотря на возросшую дорожную нагрузку и многокилометровые очереди, литовские службы пограничного контроля не предпринимают никаких шагов для урегулирования ситуации. Хотя ранее после закрытия двух пропускных пунктов на границе с Белоруссией литовские власти сообщали о перенаправлении своих сотрудников на иные маршруты.

Неделю назад власти Литвы закрыли два из шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией. Работу прекратили объекты в Шумскасе и Тверячюсе.

Ранее Лукашенко оценил планы Литвы, Латвии и Польши по закрытию границ.