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Бронированный вездеход на базе «ГАЗ Садко» показали в Нижнем Новгороде

«Автопоток»: в Нижнем Новгороде представили бронеавтомобиль на базе «ГАЗ Садко»

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Нижегородское Авиационное Общество

Предприятие «Нижегородское авиационное общество» 14 августа представило разработанный своими силами бронированный вездеход. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

По данным канала, автомобиль базируется на агрегатах модели «ГАЗ Садко», однако у него полностью оригинальная кабина. Она сварена из бронированных листов.

На базе новинки планируется выпускать несколько типов вездеходов, включая бортовые машины с одно- и двухрядной кабинами, санитарный автомобиль и грузопассажирский броневик.

Ранее сообщалось, что с конвейера калининградского автозавода «Автотор» сошла первая партия автомобилей BAIC X55.

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