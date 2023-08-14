Бронированный вездеход на базе «ГАЗ Садко» показали в Нижнем Новгороде

Предприятие «Нижегородское авиационное общество» 14 августа представило разработанный своими силами бронированный вездеход. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

По данным канала, автомобиль базируется на агрегатах модели «ГАЗ Садко», однако у него полностью оригинальная кабина. Она сварена из бронированных листов.

На базе новинки планируется выпускать несколько типов вездеходов, включая бортовые машины с одно- и двухрядной кабинами, санитарный автомобиль и грузопассажирский броневик.

Ранее сообщалось, что с конвейера калининградского автозавода «Автотор» сошла первая партия автомобилей BAIC X55.