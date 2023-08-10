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В Китае начались продажи микровэна с креслами-кроватями в салоне

Автобренд Baojun начал продажи микровэна Yunduo на китайском рынке

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Baojun

Китайский автопроизводитель Baojun объявил о старте продаж микровэнов Yunduo. Об этом сообщает autohome.com.cn. Стоимость автомобиля начинается от 98 тыс. юаней (1,3 млн рублей).

Особенностью автомобиля являются его сиденья. Они не имеют боковой поддержки или четкой формы, зато получили электрическую регулировку. При этом спинки задних кресел могут наклоняться под разными углами. В случае необходимости, передние сиденья можно сложить, получив две кровати.

Длина модели составляет 4295 мм. Автомобиль оснащается электромотором мощностью 136 л.с. Он установлен на передней оси. Запас хода микровэна составляет 400 км.

Ранее сообщалось, что американская компания Cadillac представит два новых электромобиля до конца 2023 года.

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