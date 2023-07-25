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Nissan выпустит новое поколение кроссовера Kicks

Премьера кроссовера Nissan Kicks нового поколения состоится в конце 2023 года

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Алексей Лебедев/РИА «Новости»

Новое поколение кроссовера Nissan Kicks выйдет в конце 2023 года. Об этом сообщает motor1.com.

По данным издания, новая модель будет больше и просторнее машины нынешнего поколения. Автомобиль получит видоизмененные фары и фонари, спортивный обвес, а также спойлер на двери багажника. В салоне появится новая передняя панель, а также более качественные материалы обивки.

О двигателях для нового Nissan Kicks не сообщается. Выпускающаяся сейчас модель оснащается 122-сильным бензиновым мотором объемом 1,6 л. и вариатором. Привод только на передние колеса.

Ранее сообщалось, что в России могут начать сборку китайских кроссоверов Haval M6.

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