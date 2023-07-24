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Четыре автомобиля смяло под завалами обрушившейся стены в Кисловодске

Мэр Кисловодска Моисеев опубликовал видео обрушения стены на четыре автомобиля

В Кисловодске из-за обвала стены пострадали припаркованные автомобили. Об этом мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав видео обрушения.

Инцидент произошел на улице Промышленной в районе дома 4Е. Стена, которая в том числе держала газовую трубу, обрушилась на припаркованные рядом автомобили, обломками завалило четыре из шести машин.

На месте происшествия работают спасатели и пожарные. Пострадавших в результате обрушения нет, уточнил Моисеев.

Ранее спасатели предотвратили взрыв 60 газовых баллонов, вывалившихся из грузовика под Красноярском.

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