Водитель автобуса нарушил ПДД 8 раз за 10 минут

В Воронеже ГИБДД составила на водителя городского автобуса 8 протоколов за нарушения ПДД. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Воронежской области».

«Установлено, что 24 июня 40-летний местный житель, управляя автобусом ПАЗ маршрута № 22 (Центр реабилитации — Буденовское кладбище), следуя по маршруту в районе улиц Куйбышева и Богдана Хмельницкого менее чем за 10 минут допустил 8 нарушений ПДД», — отмечается в сообщении.

Видеозапись с нарушениями в ГИБДД прислал очевидец через чат-бот. Инспекторы изучили кадры с регистратора и составили в отношении водителя общественного транспорта административные протоколы за остановку в неустановленном месте и на пешеходном переходе, проезд на красный сигнал светофора, неиспользование указателей поворота, а также разговор по телефону во время движения. Общая сумма назначенных штрафов составила 7,5 тыс. рублей.

Также стало известно, что в Костроме инспектору ГИБДД пришлось переплыть реку, чтобы задержать пьяного водителя.

Ранее Следственное управление СК РФ по Воронежской области сообщило, что водителя, обстрелявшего гаишников фейерверками, направят на принудительное психиатрическое лечение.