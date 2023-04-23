В Москве водитель дважды переехал пенсионерку, которая упала во дворе

В Москве водитель легкового автомобиля дважды проехал по пенсионерке, которая упала по дворе. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП произошло 22 апреля во дворе дома по улице Паршина на северо-западе столицы. 40-летний водитель белого Ford наехал на женщину, которая упала в связи с ухудшением состояния здоровья, рассказали в прокуратуре.

87-летнюю пенсионерку госпитализировали, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась в больнице.

«Прокуратура Северо-Западного административного округа поставила на контроль установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки и принятие процессуального решения по ст. 264 УК РФ, в том числе о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель избил беременную женщину из-за конфликта на дороге.