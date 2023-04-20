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Россиянам назвали причину роста цен на импортные автомобили

Директор по развитию CarPrice Иванов: параллельный импорт стал причиной подорожания автомобилей

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РИА Новости

Параллельный импорт автомобилей, при котором разрешается завозить их через третьи страны без согласия производителя, расширяет ассортимент, однако приводит к повышению цен на авто. Об этом Life рассказал директор по развитию CarPrice Кирилл Иванов.

Эксперт сообщил, что параллельный импорт позволяет расширить российский авторынок и пополнить его теми моделями, которые даже не планировали поставлять в страну. Речь идет об электромобилях и машинах с другой комплектацией, предназначенных для рынка Европы или Азии.

«При этом параллельный импорт приведет к повышению роста цен на автомобили. На авторынке по-прежнему сохраняется большой дефицит. Это точно не способствует снижению цен. На цены также влияет изменение курса валют: во-первых, повышение курса напрямую влечет за собой повышение стоимости авто, во-вторых, из-за того что курс постоянно меняется, игроки рынка стараются заложить риски в конечную цену для потребителя», — сказал Иванов.

Ранее сообщалось, что Минпромторг утвердил обновленный список товаров, которые разрешены к параллельному импорту в Россию. Данный перечень дополнили рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), в него также добавили еще 12 автомобильных брендов.

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