Минтранс РФ: автодорожную часть Крымского моста полностью закроют 10 января

Автодорожную часть Крымского моста во вторник, 10 января, намерены полностью перекрыть для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом заявили в Telegram-канале Министерства транспорта России.

«10 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (мск)...» — информировали в российском ведомстве.

В настоящий момент не поясняется, какого именно плана будут организованы работы.

Также в Минтрансе попросили водителей, планирующих ехать по данному участку, учитывать вносимые изменения и следить за обновлениями.

В конце 2022 года Министерство транспорта РФ увеличило количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту. По информации ведомства, время досмотра также увеличилось из-за большого потока машин и количества багажа.

Ранее МЧС сообщило о возобновлении паромного сообщения между Крымом и Краснодаром.