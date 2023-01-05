Китайская BYD представила внедорожник в стиле нового Land Rover Defender

Китайский автопроизводитель BYD представил внедорожник Yangwang U8, построенный на новой платформе, сообщает Autohome.

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В силуэте автомобиля угадывается сходство с Land Rover Defender нового поколения. По габаритам U8 близок к длиннобазной версии британского внедорожника (Defender 130). В основе китайского внедорожника U8 — рамная конструкция. Также электромобиль получил независимый привод всех четырех колес — каждое из них снабжено индивидуальным электромотором. Утверждается, что такой привод перераспределяет крутящий момент между колесами в 100 раз быстрее, чем механическая система постоянного полного привода. Каждый из четырех электродвигателей выдает от 299 до 326 л.с.

Для автомобиля предусмотрено несколько режимов работы, в том числе для движения по льду и снегу и преодоления болотистых участков. Система подавления кренов кузова также способна обеспечить для автомобиля возможность передвижения со скоростью до 120 км/ч, если одно из колес получит прокол.

Ранее стало известно, что BMW представила в США концепт, способный изменять цвет кузова. Для него доступно 32 разных оттенка.