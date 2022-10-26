Участники движения Just stop oil облили краской автосалоны Ferrari и Bentley в Лондоне

Два активиста движения Just stop oil были арестованы после того, как облили краской фасады автосалонов Bentley и Ferrari в Лондоне. Об этом сообщает газета The Independent.

Отмечается, что у участников кампании были большие баллоны с желтой краской. Молодые люди перед акцией выступили с речью, осудив тех, кто покупает роскошные машины, в то время, как другие люди страдают и умирают из-за разрушительных последствий климатического кризиса. Активисты движения Just stop oil требуют от британского правительства отказаться от выдачи новых лицензий на разработку нефтяных месторождений в Северном море.

Полицейские арестовали активистов и предъявили обвинение в порче имущества. О том, что грозит участникам акции, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники Центра «Э» задержали 34-летнего Дениса Е., облившего краской три автомобиля, на которых была наклеена буква Z.