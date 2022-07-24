Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Свердловский ФСИН не считает сравнения их мебели с IKEA серьезным преувеличением 12:58
Песков прокомментировал возможный запрет оппозиционных партий в Молдавии 12:55
Песков прокомментировал разрешение Литвы на транзит подсанкционных грузов... 12:55
В Карелии катер с 12-летним ребенком врезался в мост и перевернулся 12:54
Мэр Феодосии Лебедев подал в отставку после критики от главы Крыма Аксенова 12:53
Песков не стал отвечать на вопрос о контактах Путина и Шрёдера в Москве 12:52
Песков опроверг сообщение Bloomberg о планах Москвы «продолжить давление»... 12:50
Врач назвал опасные симптомы диабета, на которые не обращают внимания 12:49
Вратарь Лунев публично обратился к Миллеру по вопросу невыплаты премиальных от... 12:47
Филиппины отказались от покупки российских вертолетов из-за опасения возможных санкций США 12:47
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Сочи восстановили движение по всем трассам после ливней

В Сочи восстановили движение по федеральным трассам, которое было прервано из-за сильных ливней и затоплений минувшей ночью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье».

«Движение по всем федеральным трассам в зоне ответственности Черноморского управления Росавтодора осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ожидается, что специалисты в ближайшее время начнут обследовать все дороги для поиска поврежденного полотна. В первую очередь будут проверены участки трассы А-147 Джубга — граница с Абхазией и потенциально опасные районы, где присутствует угроза оползней.

Автомобилистов и пешеходов предупреждают, что прогноз погоды остается неблагоприятным, поэтому следует соблюдать предельную осторожность и не покидать дома без крайней необходимости.

Ранее в МВД заявили, что наводнение повредило большое количество автомобилей в Сочи. Также сообщалось об одном погибшем.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть