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Водителям рассказали, чем опасна летняя «запаска» в багажнике

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В прошлом году в России были приняты поправки, которые сделали требования к колесам и шинам еще более жесткими. Об этом напомнил юрист Марсель Имамов, его цитирует агентство «Прайм».

По словам Имамова, водители часто возят летние шины в багажнике, и это само по себе не является нарушением. Однако штраф могут выписать, если водитель проколет колесо зимой и ему придется экстренно поставить летнюю «запаску». При этом в летний период за зимний комплект шин оштрафовать не могут.

Юрист напомнил, что на летней «резине» безнаказанно можно доехать зимой лишь до стоянки или сервиса для ремонта. Если произошел форс-мажор и вы едете в сервис, об этом необходимо сообщить инспектору ГИБДД.

Если же инспектор не поверит и выпишет штраф, решение можно оспорить в течение десяти дней после составления протокола.

Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за езду без прав и конфисковать авто за рецидив. В частности, штрафы для водителей, которых лишили прав, предлагается увеличить до 50–100 тыс. рублей с нынешних 30 тыс. рублей.

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