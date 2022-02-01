«АвтоВАЗ» объявил цену новой версии Lada Niva Travel

Компания «АвтоВАЗ» объявила о старте продаж внедорожников Lada Niva Travel в исполнении [BLACK]. Автомобиль стоит от 972,9 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Особая Niva Travel базируется на комплектации Comfort, в которой автомобиль стоит на 36 тыс. рублей дешевле. За доплату, получив «черную» версию внедорожника, покупатель получит 16-дюймовые диски вместо штатных 15-дюймовых, складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком и сигнализацией, защитный колпак запасного колеса в цвет кузова и рейлинги.

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Также новинка отличается дисками колес в черном цвете, черной обивкой потолка в салоне и шильдиками с вышивками на спинках передних сидений, обозначающими принадлежность к специальной серии. В комплектацию, как и в версии Comfort, также входят кондиционер, подогрев передних сидений и охлаждаемый перчаточный ящик.

Lada Niva Travel вышла на рынок в начале 2021 года после рестайлинга, которому предшествовало возвращение модели в продуктовый портфель «АвтоВАЗа» и переименование из Chevrolet Niva. Цена внедорожника стартует от 880 тыс. руб. В 2021 году в России было реализовано 25,4 тыс. автомобилей Niva Travel. Полноприводный внедорожник оснащается 1,7-литровым мотором мощностью 80 л.с.

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Ранее сообщалось, что на «АвтоВАЗе» выяснили причину самовозгораний внедорожников Lada Niva Travel — из-за дефекта дилерам пришлось остановить продажи в конце января.