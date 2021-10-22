Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Меркель назвала перевозку мигрантов в ЕС через Белоруссию «гибридной... 18:46
Конкурс «Мисс Франция» обвинили в нарушении трудового законодательства 18:45
В Роспотребнадзоре заявили, что штамм AY.4.2 обнаружили в Москве 18:45
Олимпийский чемпион Белявский: не понял, почему в России не транслируют ЧМ, очень... 18:41
В Турине ограбили дом футболиста «Ювентуса» 18:34
Никто не заметил фейковых фотографий в книге об индустрии фейковых новостей 18:34
Дорожный знак упал на женщину из-за сильного ветра в Петербурге 18:33
Экономист Ларюшина рассказал, как Молдавии преодолеть энергокризис 18:32
Генсек НАТО назвал новые приоритеты альянса и ЕС 18:26
Появились подробности ранения ребенка в ХМАО 18:22

УАЗ показал редкий автомобиль «Босоножка»

close
100%
uazrussia/Instagram

Пресс-служба Ульяновского автозавода рассказала в Instagram о старых автопоездах, которые получили в народе название «Босоножка».

Тягачи на базе УАЗ-452Д с одним или двумя прицепными вагончиками с разноцветным мягким верхом курсировали в крупных марках СССР. Сборка таких автомобилей велась на «Краснодарском механическом заводе нестандартного оборудования» в 1972 году. На УАЗе посоветовали обратить внимание на маленькие боковые окошки, которые были не сквозными, а предназначались для размещения рекламы, поэтому имели подсветку.

Отмечается, что сейчас сохранились лишь редкие фотографии тягача «Босоножки», поэтому едва ли его могли выпустить тиражом более 20 единиц.

Ранее главный конструктор УАЗа анонсировал новую концепцию развития марки, объявив о планах по электрификации модельного ряда. Также Ульяновский автозавод подготовил особую модификацию «Буханки».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях