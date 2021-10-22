УАЗ показал редкий автомобиль «Босоножка»

Пресс-служба Ульяновского автозавода рассказала в Instagram о старых автопоездах, которые получили в народе название «Босоножка».

Тягачи на базе УАЗ-452Д с одним или двумя прицепными вагончиками с разноцветным мягким верхом курсировали в крупных марках СССР. Сборка таких автомобилей велась на «Краснодарском механическом заводе нестандартного оборудования» в 1972 году. На УАЗе посоветовали обратить внимание на маленькие боковые окошки, которые были не сквозными, а предназначались для размещения рекламы, поэтому имели подсветку.

Отмечается, что сейчас сохранились лишь редкие фотографии тягача «Босоножки», поэтому едва ли его могли выпустить тиражом более 20 единиц.

Ранее главный конструктор УАЗа анонсировал новую концепцию развития марки, объявив о планах по электрификации модельного ряда. Также Ульяновский автозавод подготовил особую модификацию «Буханки».