На Боровском шоссе грузовик столкнулся с автобусом, пострадали 10 человек

Более 10 человек обратились за медицинской помощью в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«На Боровском шоссе автобус столкнулся с грузовиком. За помощью к медикам обратились более 10 человек. Некоторые в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

По информации источника, для эвакуации тяжело пострадавших готовится вертолет.

Ранее столичная прокуратура начала расследование в связи с аварией с участием двух автобусов на Пятницком шоссе в Москве. В результате ДТП пострадали два пассажира, находившиеся в коммерческом автобусе.

До этого в Шушенском районе Красноярского края в результате ДТП погибли три человека. Отмечается, что инцидент произошел утром на 5-м км автодороги Шушенское-Сизая. 22-летний водитель «Лада Гранта» съехал в левый кювет и перевернулся.