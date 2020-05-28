В Москве перекрыли две полосы МКАД из-за аварии

В Москве грузовик столкнулся с легковушкой на 11-м км МКАД, перекрыто две полосы движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Легковая машина и грузовик столкнулись на 11-м км МКАД. Перекрыто две полосы движения», — рассказал источник.

Он добавил, что данные о пострадавших уточняются.

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