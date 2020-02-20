Стало известно о жертвах столкновения 200 автомобилей в Канаде

В результате ДТП с участием 200 автомобилей в пригороде канадского Монреаля погибли два человека. Об этом сообщает радиостанция Radio Canada.

Ранее сообщалось, что в пригороде Монреаля Ла-Прери на одном из скоростных шоссе в результате плохой видимости из-за метели произошло массовое ДТП, участниками которого стали легковые и грузовые автомобили, а также рейсовый и школьный автобусы.

По уточненным данным, пострадали 69 человек. Отмечается, что после столкновения транспортных средств, произошел разлив топлива.

Также сообщается, что двое погибших были заблокированы в своих машинах в течение нескольких часов.

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