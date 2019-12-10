Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

В 2020 году прогнозируется рост цен на новые автомобили из-за утилизационного сбора и инфляции, а также ожидается снижение продаж в среднем на 8% в России. С таким заявлением выступил глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, передает «Интерфакс».

В настоящее время рынок ведет себя так, что в следующем году будет заметно падать спрос россиян на новые модели автомобилей. Поэтому производителям придется «мелкими шажками» идти к повышению цен, считают в РОАД.

«Очевидно, что цены вырастут », — отметил Мосеев.

Однако сиюминутного повышения не будет, стоимость машины будет тянуться вверх в течение всего 2020 года. Подорожание новых моделей прогнозируется в среднем на 5%.

До этого РОАД предполагал, что в 2019 году будет расти спрос на новые легковые и легкие коммерческие автомобили на 3%, однако рынок пока показывает снижение.

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