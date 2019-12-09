В Париже останутся закрытыми десять линий метро из-за протестов

В Париже останутся закрытыми десять линий метро из-за забастовки транспортников. Об этом сообщает государственная компания, управляющая общественным транспортом Парижа и его пригородов RATP на странице в Twitter.

Так, 10 декабря поезда не будут осуществлять движения на линиях 2, 3, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 10, 11, 12, 13. На линиях 4, 7, 8, 9 прекращено движение нескольких поездов. Все поезда будут ходить по линиям 1 и 14.

Отмечается, что из-за забастовки по всей Франции ожидаются большие перебои с общественным транспортом.

Забастовки начались в Париже 5 декабря. Различные категории людей протестуют против пенсионной реформы, в том числе, работники транспортных компаний.

До этого сообщалось, что из-за митингов по всей Франции образовались рекордные пробки.

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