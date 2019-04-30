Украинцы пострадали в крупной аварии под Орлом

Три гражданина Украины получили ранения в результате столкновения рейсового автобус и грузовика «Камаз» в Кромском районе Орловской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.

Он уточнил, что в общей сложности в результате аварии пострадали пять человек, все они доставлены в больницу.

Данных о состоянии пострадавших нет.

Ранее стало известно об аварии пассажирского автобуса и «Камаза» под Орлом. Тогда поступали данные о 21 получившем ранение.