Четыре человека погибли в ДТП с «Камазом» в Чечне

Четыре человека погибли в результате аварии с «Камазом» и легковым автомобилем в Чечне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УГИБДД при МВД по региону.

Как отмечается, инцидент произошел на автодороге «Ищерская-Кизляр» в Шелковском районе. Водитель машины выехал на встречную полосу и столкнулся с «Камазом».

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«В результате ДТП водитель легковушки и трое его пассажиров от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что водитель «Камаза» не пострадал.

Ранее сообщалось, что шестеро погибли при столкновении фуры и микроавтобуса в Подмосковье.