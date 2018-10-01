При столкновении автомобилей на Ставрополье пострадали пять человек

В ставропольском управлении ГИБДД проинформировали о ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о произошедшем вечером 30 сентября столкновении автомобилей Skoda Fabia и Hyundai Accent. Водитель первого легкового автомобиля не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, а затем оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с другим легковым автомобилем.

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«За рулем Skoda находился 18-летний студент, который водительские права получил всего месяц назад», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в ДТП пострадали водитель и два пассажира автомашины Skoda, а также водитель и пассажирка Hyundai.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске столкнулись три маршрутных автобуса.