При обрушении моста в Генуе пострадали граждане Украины

В результате обрушения моста в итальянском городе Генуя пострадали два украинца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу генконсула Украины в Милане.

По данным агентства, оба пострадавших находятся в больнице «Сан Мартин».

Как отмечается, генкосульство Украины поддерживает связь с пострадавшими.

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При этом среди погибших граждан Украины нет.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что ответственность за безопасность моста, который обрушился в Генуе, несет компания Autostrade per l, занимающаяся управлением и содержанием итальянских дорог.

Также сообщалось, что число погибших в результате обрушения моста близ Генуи увеличилось до 38 человек.