Кавказский транзит: чем опасны автомобили из Грузии, хлынувшие в Россию

На Военно-Грузинской дороге на границе с Россией стоят сотни автовозов. С начала года из Грузии в РФ завезли почти 18 тыс. подержанных легковых автомобилей. Этому не помешало даже то, что грузинские власти ограничили прямой экспорт машин, ссылаясь на санкции. О том, какие автомобили везут в РФ из Закавказья и каковы риски такой покупки, — в материале «Газеты.Ru».

За семь месяцев 2025 года в Россию было ввезено 17,8 тыс. легковых автомобилей из Грузии, сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Среди машин с пробегом наиболее популярными для ввоза через кавказскую страну стали Volkswagen (2,3 тыс. единиц), BMW (2,3 тыс.), Chevrolet (1,5 тыс.), Kia (1,4 тыс.) и Hyundai (1,3 тыс.). Пятерка лидеров среди новых машин приходится на Toyota, BMW, Lexus, Mercedes-Benz и Porsche. Более 95% ввезенных этим путем автомобилей выпущены не раньше 2020 года, указал глава «Автостата».

«Через Грузию везут в основном автомобили из США, Канады и Европы. Китайской сборки тут нет. Поступают они морским транспортным путем в порты (Батуми, Поти). Далее в другие страны. Россия в конечном итоге становится самым большим потребителем этих машин», — подчеркнул Целиков.

При этом официально Грузия запретила экспорт, реэкспорт и транзит автомобилей в Россию еще с 26 сентября 2023 года . Тогда в службе доходов министерства финансов Грузии пояснили, что ограничения касаются автомобилей с двигателями более 1,9 л объема, гибридных машин и электрокаров . Свои действия в ведомстве объяснили ограничениями, введенными вступившим в силу 11-м пакетом санкций Евросоюза в отношении России.

Фактически автомобили в Россию должны были перестать пропускать с 1 августа того же года, в том числе те, которые следовали транзитом из Армении.

Кружным путем

Сохранившийся ввоз автомобилей через Грузию объясняется тем, что этот путь удобен с точки зрения логистики, пояснил «Газете.Ru» автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

« Автомобили везут из Европы через Турцию и через Грузию . Там есть вопрос с санкционными ограничениями, но грузины решают этот вопрос», — сказал Мосеев «Газете.Ru».

Автомобили из Грузии в Россию ввозят через третьи страны, но такая покупка становится рисковой из-за перевода денег и участия посредников. Также в России могут возникнуть дополнительные таможенные платежи, если автомобиль неправильно растаможили, предупреждает владелец компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян.

«Финансовые органы очень внимательно следят за переводами денежных средств, и малейшая нестыковка их маршрута с маршрутом товара может привести к аннулированию ПТС или дополнительным доплатам со стороны покупателя. Риски и проблемы существенно больше, чем потенциальная выгода», — говорит Мардоян «Газете.Ru».

По его данным, автомобили из Грузии привозят в Россию через Кыргызстан, а не напрямую, что усложняет процесс. Единственное удобство поставок автомобилей через Грузию — географическое расположение этой страны, но в сфере автоимпорта важнее обеспечить прозрачность, подчеркнул Мардоян.

Распродают остатки

Число автомобилей, ввезенных через Грузию в 2025 году, эксперт объясняет тем, что страна была переполнена машинами, ввезенными для перепродажи, и продавцы уступали их по привлекательным ценам на грани себестоимости.

«Основное направление импорта машин в Россию — из Кореи и Китая. На грузинском рынке в основном продаются нишевые автомобили, такие как Land Rover Discovery или Range Rover, а также машины «большой немецкой тройки» — BMW, Mercedes и Audi», — перечислил Мардоян.

После распродажи, когда Land Rover Discovery предлагали по $40-50 тыс., на этом направлении начнется резкий спад, прогнозирует он.

Придется ехать самому

Чтобы проверить техническое состояние автомобиля и не купить битую машину или «машину-утопленника» с аукциона в США, лучше всего отправиться в Грузию самому или поручить проверку квалифицированным специалистам, советует руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Выводы по качеству кузовного ремонта можно делать только после реального осмотра автомобиля. Если машина из США, на нее можно купить отчет Carfax с данными, была ли машина списана страховой компанией, какие на ней были повреждения . По европейским машинам также доступны отчеты по сервисной истории», — пояснил Шелков «Газете.Ru».

Однако информация из отчетов актуальна только на момент ее внесения в базу, а автомобиль может быть поврежден при перевозке и погрузке, отчеты — не стопроцентная гарантия, предупреждает он.

«Я бы рекомендовал обращаться к профильным специалистам-подборщикам, либо самому выезжать и смотреть автомобиль на месте, если он уже привезен в Грузию и находится в свободной продаже. Также можно проверить автомобиль в автосервисе, желательно дилерском, и выбрать сервис самому», — заключил Шелков.