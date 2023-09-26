Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Грузии запретили экспорт и транзит в Россию ввезенных из Евросоюза автомобилей

Грузия запретила экспорт, реэкспорт и транзит в Россию автомобилей из Евросоюза

close
100%
Renault

Грузинские власти запретили экспорт, реэкспорт или транзит в Россию автомобилей, ввезенных из Европейского союза. Об этом, ссылаясь на Службу доходов министерства финансов Грузии, сообщает ТАСС.

В грузинском Минфине подтвердили информацию о том, что с 26 сентября будет введен запрет на экспорт, реэкспорт или транзит в Россию автомобилей, ранее ввезенных из Европы.

Предпринимаемые меры будут касаться автомобилей, объем двигателя которых превышает 1,9 куб. м. Кроме того, запрет касается также гибридных машин и электромобилей. В ведомстве объяснили принимаемые ограничения вступившим в силу 11-м пакетом санкций Евросоюза против России.

В материале отмечается, что Тбилиси с 1 августа ввел ограничения на экспорт и реэкспорт в Россию произведенных в США автомобилей. После вступления в силу этих ограничений в РФ из Грузии было ввезено всего 85 машин, что в 12 раз меньше, чем показатель месяцем ранее.

Ранее сообщалось, что с января по август 2023 года поставки вина из Грузии в Россию выросли на 22,7% в годовом выражении и составили 41,3 тыс. тонн на сумму $112,1 млн.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях