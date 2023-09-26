Власти Грузии запретили экспорт и транзит в Россию ввезенных из Евросоюза автомобилей

Грузинские власти запретили экспорт, реэкспорт или транзит в Россию автомобилей, ввезенных из Европейского союза. Об этом, ссылаясь на Службу доходов министерства финансов Грузии, сообщает ТАСС.

В грузинском Минфине подтвердили информацию о том, что с 26 сентября будет введен запрет на экспорт, реэкспорт или транзит в Россию автомобилей, ранее ввезенных из Европы.

Предпринимаемые меры будут касаться автомобилей, объем двигателя которых превышает 1,9 куб. м. Кроме того, запрет касается также гибридных машин и электромобилей. В ведомстве объяснили принимаемые ограничения вступившим в силу 11-м пакетом санкций Евросоюза против России.

В материале отмечается, что Тбилиси с 1 августа ввел ограничения на экспорт и реэкспорт в Россию произведенных в США автомобилей. После вступления в силу этих ограничений в РФ из Грузии было ввезено всего 85 машин, что в 12 раз меньше, чем показатель месяцем ранее.

Ранее сообщалось, что с января по август 2023 года поставки вина из Грузии в Россию выросли на 22,7% в годовом выражении и составили 41,3 тыс. тонн на сумму $112,1 млн.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.