Какие машины можно купить со скидкой в июле

Семейство Chery

В июле лидер российского рынка среди китайских автокомпаний предложил покупателям целый ряд скидок. Скидка действует на компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro — до 425 тыс. рублей при покупке машины в средних комплектациях Family и Style с мотором мощностью 113 или 147 л.с. Ее можно получить, если приобрести автомобиль в несубсидируемый кредит и сдать старую машину в «трейд-ин». Минимальная цена машины при этом составит 1,73 млн рублей. При этом в любом случае на все версии заявлена прямая скидка от производителя в 170-245 тыс. рублей, которую можно получить при оформлении субсидируемого кредита или покупке за наличные.

Скидки от производителя на тех же условиях заявлены и для других моделей Chery. В случае с флагманским кроссовером Tiggo 8 Pro Max ее максимальный размер достигает 600 тыс. рублей. На дорестайлинговый Tiggo 7 Pro Max максимальный размер заявленных производителем выгод — 300 тыс. рублей, в том числе заявлена прямая скидка в 100-200 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

На популярный в такси бизнес-класса седан Arrizo 8 можно получить скидку в 200 тыс. рублей,

но только при условии сдачи своего автомобиля в зачет стоимости нового.

Принадлежащая Chery марка Omoda готова снизить цену на новый седан S5 2024 года выпуска в размере 200-255 тыс. рублей при сдаче старой машины в «трейд-ин» и продать машину за 1,8-2,09 млн рублей против рекомендованной розничной цены в 2-2,33 млн рублей. На машины 2023 года предложение более щедрое, и максимальный размер заявленных производителем скидок достигает 560 тыс. рублей. На кроссоверы Omoda 2024 года максимальный размер скидки за «трейд-ин» — 380 тыс. рублей в случае покупки машины в максимальной комплектации с турбомотором 1.6 мощностью 150 л.с. С учетом нее такая машина обойдется в 2,74 млн рублей.

Бренд Exeed обещает покупателям выгоды в размере от 870 тыс. рублей (в случае с кроссовером LX) до 1,28 млн рублей (для VX)

при покупке автомобилей 2023 года с оформлением кредита в банках-партнерах. Для купе-кроссовера RX размер скидки составляет 1,16 млн рублей, для TLX — 1,19 млн рублей.

Haval, FAW и Livan

Марка Haval при покупке внедорожника Haval Dargo обещает скидку в 200 тыс. рублей при сдаче старого автомобиля в «трейд-ин». В случае с кроссовером Jolion обещана прямая скидка в 100 тыс. рублей на машины 2023 и 2024 года выпуска. Для кроссоверов F7 ее размер варьируется в пределах 100-150 тыс. рублей в зависимости от комплектации. На новинку модельного ряда, кроссовер M6, скидки не распространяются.

Китайский FAW объявил прямую скидку в 350 тыс. рублей при покупке кроссовера Bestune T77

и дополнительные скидки в 100-140 тыс. рублей при сдаче своего автомобиля в зачет стоимости нового. Дополнительные 200 тыс. рублей скидки обещаны при оформлении кредита. На компактный кроссовер Т55 размер прямой скидки составляет 150 тыс. рублей.

На хетчбэки с увеличенным дорожным просветом Livan X3 Pro предлагают прямые скидки в 100-113 тыс. рублей в дополнение к спецусловиям при использовании кредита. На более крупный X6 Pro размер такой выгоды достигает 110 тыс. рублей, а для седана S6 Pro — 100 тыс. рублей.

Jetour и Jaecoo

Бренд Jetour предлагает покупателям выгоду до 250 тыс. рублей при покупке до конца июля кроссоверов Dashing, X70 Plus или X90 Plus, но это предложение касается только прошлогодних автомобилей. На Dashing и X70 Plus 2024 года выпуска размер обещанных скидок скромнее — до 150 тыс. рублей, и только на некоторые комплектации.

Кроссоверы Jaecoo J7 в июле продаются с прямой скидкой от производителя в размере 470 тыс. рублей, еще 270 тыс. рублей обещают уступить при сдаче своего старого автомобиля дилеру. Предложение затрагивает и машины 2024 года выпуска.

Geely

Максимальный размер скидки, которую Geely предлагает россиянам в июле — 640 тыс. рублей. Ее можно получить при покупке купе-кроссовера Geely Tugella.

В случае с дорестайлинговым Geely Atlas Pro дилеры готовы уступить до 600 тыс. рублей,

а при покупке нового Coolray — до 300 тыс. рублей.

BAIC и Kaiyi

Седан Kaiyi E5 в базовой комплектации автопроизводитель готов уступить по цене от 1,72 млн рублей при задействовании кредита и «трейд-ин», суммарная скидка при этом достигает 480 тыс. рублей. Для кроссовера Kaiyi X3 она установлена в размере 400 тыс. рублей, а для X3 Pro — 450 тыс. рублей. Марка BAIC привлекает клиентов выгодами от 500 до 700 тыс. рублей, но они касаются только машин 2023 года.

Lada и УАЗ

«АвтоВАЗ» в июле анонсировал специальные условия покупки только для одной модели. Выгода до 120 тыс. рублей при покупке в кредит по фирменной финансовой программе

обещана только покупателям универсалов Lada Vesta с вариатором.

Выгоды покупателям машин при покупке в кредит обещает и Ульяновский автозавод. Для «Патриота» ее размер достигает 150 тыс. рублей, а для классического «УАЗ Хантер» — 300 тыс. рублей.