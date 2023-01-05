Тест: угадай китайскую автоновинку российского рынка

Китайские автокомпании, продолжающие работу в России, представили в 2022 году ряд интересных новинок. Премьеры запланированы и на 2023-й. «Газета.Ru» предлагает читателям проверить свои знания китайского автопрома (или просто угадать), какие машины появились в России в ушедшем году или скоро прибудут в нашу страну стараниями автопроизводителей и официальных импортеров.