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Автомобили
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Тест: в каком новогоднем фильме снимался этот автомобиль

Угадайте машины, которые вы видели в праздничных комедиях

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Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

«Мосфильм»
Эти фильмы мы видели много раз — они традиционно демонстрируются по телевидению в новогодние праздники и стали неотъемлемой частью праздничных торжеств, в чем могут посоперничать с салатом «Оливье» и «Советским шампанским». «Газета.Ru» предлагает читателям пройти тест по автомобильной составляющей любимых новогодних комедий. Припомните, где вы видели такую машину?

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