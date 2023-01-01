Тест: в каком новогоднем фильме снимался этот автомобиль

Эти фильмы мы видели много раз — они традиционно демонстрируются по телевидению в новогодние праздники и стали неотъемлемой частью праздничных торжеств, в чем могут посоперничать с салатом «Оливье» и «Советским шампанским». «Газета.Ru» предлагает читателям пройти тест по автомобильной составляющей любимых новогодних комедий. Припомните, где вы видели такую машину?