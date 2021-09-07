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Автомобили

Банальная формальность. В России отменят обязательный техосмотр

В правительстве поддержали идею ЕР сделать техосмотр добровольным

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
«Единая Россия» внесет в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра. По словам первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, сейчас эта процедура превратилась в формальность и воспринимается водителями как дополнительный налог. Ожидается, что соответствующий документ будет доработан и оперативно принят уже в новом созыве Госдумы. Вопрос прохождения техосмотра затрагивает каждого третьего жителя России – в стране насчитывается около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Единая Россия» и правительство страны намерены доработать и внести в Госдуму законопроект, отменяющий обязательный техосмотр личного автотранспорта. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

Документ предполагает, что обязательный техосмотр сохранится лишь при смене владельца. «И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет», — приводит слова Турчака пресс-служба партии.

По его оценкам, процедура техосмотра превратилась в формальность и воспринимается водителями как дополнительный налог. По этому поводу поступило много предложений в народную программу партии, добавил он. Ожидается, что законопроект оперативно примут уже в новом созыве нижней палаты парламента.

«Действующие правила проведения техосмотра уже морально устарели,

они были приняты в 1994 году. Все процедуры превратились в банальную формальность. И многие это воспринимают, как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО», — пояснил Турчак.

В свою очередь, правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, уже одобрила инициативу по упрощению процедуры техосмотра.

«Предложение давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею», — отметил Хуснуллин. По его мнению, за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить собственник.

Вопрос прохождения техосмотра затрагивает каждого третьего жителя России – в стране насчитывается около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин — моложе 10 лет.

В августе в России вступил в силу закон, отменяющий необходимость техосмотра для получения полиса ОСАГО. Тем не менее, техосмотр пока остается обязательным. Как предполагалось ранее, с 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты (отсутствие техосмотра) водителей смогут оштрафовать на 2 тыс. рублей. Проверять наличие документа планировалось с помощью дорожных камер.

Что говорят опросы

Добавим, что о назревшем вопросе отмены обязательного техосмотра неоднократно писали и многие специализированные порталы. Так, сайт «АвтоВзгляд» накануне опубликовал итоги опроса, в котором приняли участие почти 24 тыс. человек. За отмену этой процедуры высказались около 80% респондентов. В то же время 12% указали, что обязательный техосмотр необходим. Наконец, 8% опрошенных полагают, что «лобби операторов техосмотра не допустит отмены обязательного ТО».

Как отмечает издание со ссылкой на статистику МВД, техническое состояние машин становится причиной менее 1% всех ДТП в стране. «Иными словами, обязательная регулярная проверка этого самого техсостояния всех десятков миллионов транспортных средств в России абсолютно не связана с безопасностью дорожного движения. Обязательное ТО — это совсем про другое.

Фактически, это просто законодательно установленный способ заработка для «компаний-операторов техосмотра», — пишет «АвтоВзгляд».

По данным социологов, 22% россиян сталкивались с коррупцией в течение последних нескольких лет, чаще всего – при нарушении правил дорожного движения или получении водительских прав, а также пытаясь зарегистрировать свой автомобиль или провести его техосмотр.

Менее чем за две недели до единого дня голосования 19 сентября уровень поддержки партии «Единая Россия», по данным ВЦИОМ, составил 28,3% (по версии Фонда «Общественное мнение» - 30%). Далее следуют КПРФ (17,5%), ЛДПР (8,7%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (6,5%). Остальные партии, судя по последним опросам, скорее всего не смогут преодолеть избирательный барьер (5%) для прохождения в Госдуму.

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