В России предложили собирать биометрию у водителей такси и каршеринга

Минцифры хочет разрешить сбор биометрии для идентификации водителей такси и каршеринга. Соответствующий проект постановления правительства опубликован 7 августа и в ближайшее время начнется его общественное обсуждение. Ведомство предлагает утвердить случаи осуществления сбора и обработки биометрии с 1 января 2022 года. Добавим, что с сентября в Москве планируется масштабный запуск каршеринга «Рули» от Дептранса столицы. Ожидается, что он станет первым государственным, а не частным проектом в сфере каршеринга — в тестовом режиме сервис уже запустили в московском регионе.

В России могут ввести сбор биометрии для идентификации водителей такси и каршеринга. Соответствующий проект постановления правительства разработали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В ведомстве предлагают утвердить случаи осуществления сбора и обработки биометрии с 1 января 2022 года.

Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Ожидается, что в ближайшее время начнется этап общественного обсуждения этой инициативы.

«Случаями осуществления сбора и обработки используемых для идентификации либо идентификации и аутентификации биометрических персональных данных в информационных системах организаций являются: идентификация водителей легкового такси; идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (каршеринг)», — говорится в тексте документа.

Другими случаями для сбора биометрии предлагается установить доступ на территорию организаций, в том числе финансового рынка, имеющих «системы контроля и управления доступом», а также участие в «собрании участников гражданско-правового сообщества».

Стоит отметить, что аккаунты таксистов, равно как и пользователей каршеринга, продаются на «черном рынке» в интернете. Водителям такси незаконная услуга может быть нужна, чтобы продолжить работу в случае блокировки своего аккаунта в агрегаторах — например, за нарушение правил или плохое состояние автомобиля. Также известны случаи, когда на одной арендованной у таксопарка машине работают несколько человек, получающие заказы по одному аккаунту и желающие таким образом увеличить свой доход. В каршеринге же купленные в даркнете аккаунты позволяют воспользоваться автомобилем тем, кто не может пройти регистрацию официально — в частности, из-за отсутствия водительских прав. Можно предположить, что с введением биометрии для идентификации такие схемы уйдут в прошлое.

О такси

За последний год услугами такси пользовались 66% россиян. По данным Фонда «Общественное мнение», 4% респондентов брали такси почти каждый день, 10% – несколько раз в неделю, 22% – несколько раз в месяц, 29% – несколько раз за год.

Как следует из результатов опроса, чаще всего люди берут, такси «когда приспичит, по нужде, по крайней необходимости», «с гостей», «когда куда-то тороплюсь», «если что-то с личным автомобилем». 38% россиян вызывают такси по телефону, 26% – с помощью мобильного приложения.

О народном каршеринге

В сентябре этого года власти Москвы планируют официальный запуск каршеринга «Рули». Этот сервис также называют «народным каршерингом». Он позволяет водителям сдать свои автомобили в аренду близким, друзьям и знакомым.

Пока систему запустили в тестовом режиме в московском регионе – ее первыми участниками стали 100 человек, зарегистрировавшиеся раньше других. На основе их обратной связи проект будет доработан.

По словам главы проектов шеринга департамента транспорта Москвы Магомеда Колгаева, это «очень насущная тема, о которой сейчас говорят». «Основная задача — создать такой сервис, который позволит делиться своим автомобилем со своими друзьями, знакомыми и с теми людьми, которым вы доверяете. Примерно к сентябрю планируем масштабный запуск, который будет адресован абсолютно ко всем пользователям», — рассказал он.

Все условия аренды в «народном каршеринге» обсуждаются онлайн: где можно взять машину, где ее нужно оставить, сколько будет длиться аренда, нужно ли оставить полный бак, мыть или нет, а также стоимость услуги.

Отличительной особенностью сервиса «Рули» является то, что водители-арендаторы могут попасть в систему строго по приглашениям. Автовладелец, готовый сдать машину в аренду, изучает список своих контактов и выбирает из него тех людей, кому он готов доверить автомобиль. О том, что машина кого-то из знакомых свободна в данный момент, пользователи узнают из оповещений.

Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов объяснил, почему аренда машин будет происходить в первую очередь между знакомыми людьми. «Сейчас большинство людей воспринимает свой автомобиль как личное пространство. Не каждый готов пустить за руль постороннего, поэтому на первом этапе автовладельцы сами смогут выбирать, кому доверить свою машину из близкого круга знакомых людей», — рассказал он.

О покупке личного авто

Больше половины респондентов «Ромир» считают, что сейчас не лучшее время для покупки (53%) и продажи (56%) авто. Это связано с ростом цен на новые автомобили и их дефицитом. Автовладельцы боятся, что после продажи не cмогут подобрать новую машину по приемлемой стоимости.

Также 81% респондентов считают, что цены на автомобили в ближайшее время продолжат расти. Кроме того, большинство участников опроса (62%) ожидают повышение ставок по кредитам на приобретение автомобиля.

«Цены на автомобили в последнее время росли, сформировались ожидания, что эта тенденция будет продолжена. Такие предположения часто имеют эффект самоисполняющегося пророчества и сами в том числе подогревают рост цен. Повышение ключевой ставки ЦБ и ставок по кредитам для потребителей обычно ведут к охлаждению рынка и снижению спроса, но пока, по нашим наблюдениям, перевешивает ожидание роста цен», — прокомментировала результаты исследования директор по работе с клиентами холдинга Людмила Фукова.