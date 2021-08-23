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Автомобили

Инспекторы боятся, права дорожают. К чему привели облавы в регионах

Цена «покупки» прав в Москве выросла вдвое

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Александр Алпаткин/ТАСС
Будущим водителям стало труднее «договориться» с инспекторами о получении прав, а тарифы на эти услуги выросли вдвое, выяснила «Газета.Ru». По словам источников в автошколах, это связано с коррупционными скандалами в регионах.

В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении начальника МРЭО ГИБДД Башкирии, его заместителя, а также еще пятерых инспекторов ГИБДД, принимавших экзамены на права, сообщает пресс-служба управления СК по республике Башкортостан.

Бывших гаишников подозревают в «организации преступного сообщества и участия в нем, совершенного лицом с использованием своего служебного положения», а также в получении взяток. Все фигуранты дела были уволены из полиции «по отрицательным мотивам» По данным следствия, инспекторы еще в 2016 году организовали незаконную схему получения водительских удостоверений, причем

каждый из участников группы курировал свой сектор.

Одни сотрудники МРЭО договаривались с потенциальными клиентами о лояльном отношении на экзамене, другие обеспечивали успешную сдачу теоретической части, третьи – выставляли положительные оценки за вождение. Как сообщает управление СК по Башкирии, уже установлена причастность подозреваемых к 33 фактам получения взяток, еще по нескольким эпизодам проводится проверка.

Участившиеся в последние время проверки правоохранителей в ряде регионов экзаменационных подразделений ГИБДД привели к тому, что недобросовестные инспекторы стали осторожнее выдавать водительское удостоверения в обход официальных процедур и резко подняли тарифы на свои услуги, выяснила «Газета.Ru».

Так, источники в столичных автошколах утверждают, что

за последний год неофициальный тариф за успешную сдачу экзаменов в Москве увеличился почти в два раза – с 30-40 тыс. рублей до 60-70 тыс. рублей.

При этом, как отмечает один из собеседников «Газеты.Ru», сотрудники МРЭО стали осмотрительнее: человека, желающего в обход закона получить права с первого раза, теперь сразу предупреждают, что на экзамены нужно будет прийти не один и не два раза. Чтобы не вызывать лишних подозрений, ему придется имитировать несколько провалов.

Источник отмечает, что если раньше можно было договориться о получении прав без документов об окончании автошколы, то в последнее время инспекторы стараются вообще не связываться с теми, кто обращается за водительским удостоверением без справки из автошколы.

Посредниками между выпускниками образовательных учреждений и нечистым на руку гаишниками, подчеркивает собеседник, обычно выступают инструкторы по вождению. Еще на первых занятиях, увидев сомневающегося человека, они зачастую сами подталкивают учеников к незаконному способу получения прав, заявляя: «сам не сдашь».

Похожая ситуация наблюдается по всей России, говорят источники.

По словам председателя ассоциации автошкол Архангельской области Алексея Нестеренко, тарифы за «лояльное отношение инспектора на экзамене» в последнее время выросли в полтора-два раза.

«К сожалению, мы все чаще видим картину, когда человек, приходя в автошколу, заранее запрограммирован на неофициальное получение прав. Напрямую говорят: мне учиться не надо, мне надо сдать экзамен», — делится наблюдениями Нестеренко.

Обычно такие люди, отмечает эксперт, либо приходят только на вождение, либо вообще не появляются на занятиях. А получив документ об окончании водительских курсов (также обычно за определенную плату), после нескольких неудачных попыток все же получает водительское удостоверение.

В национальном союзе автошкол (НСА) согласны, что сотрудники учебных заведений нередко замешаны в незаконных схемах получения водительских удостоверений.

«Практически во всех регионах есть «серые» учебные заведения, которые вообще фактически не учат, а лишь выписывают свидетельства о якобы полученных знаниях.

Может не во всех, но во многих экзаменационных подразделениях найдется сотрудник, с которым можно договориться. Так или иначе человек права все равно получит», — отмечает председатель правления НСА Елена Зайцева.

Эксперты полагают, что несмотря возросший в последнее время интерес правоохранительных органов к инспекторам, продающим права, полностью искоренить незаконные схемы получения водительских удостоверений вряд ли получится.

«Сомневаюсь, что это и другие задержания взяточников приведут к тому, что автоинспекторы перестанут брать деньги за прием экзаменов.

Люди приходят в МРЭО явно не для того, чтобы получать мизерную зарплату, а для того, чтобы иметь доступ к коррупционной кормушке»,

— считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Столкнувшись со взяточничеством еще на этапе получения водительского удостоверения, в сознании автомобилиста откладывается, что с инспектором можно договориться, отмечает экс-глава гильдии автошкол Сергей Лобарев. По его словам, нередко это и становится поводом для «решения вопроса на месте», когда такого останавливают на дороге за нарушение ПДД.

При этом не все знают, что фиктивное «получение» водительских прав чревато уголовным преследованием, в том числе и для покупателя незаконной услуги, напоминают юристы. Ответственность предусмотрена частью 1 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).

«Речь в данном случае может идти о даче взятки должностному лицу, лично или через посредника», — пояснила «Газете.Ru» юрист Дарья Ахтырко.

Она добавила, что такие деяния могут быть наказаны как штрафом (до 500 тыс. рублей), так и лишением свободы (на срок до двух лет — со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового).

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