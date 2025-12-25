Беженка из Красноармейска рассказала об угрозах ВСУ «стереть» город при отступлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении угрожали уничтожить Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказала РИА Новости беженка Галина Кулик.

«Будем уходить, мы вас сотрем», — передала слова одного из украинских военнослужащих женщина.

Она отметила, что вместе с другими женщинами сидела на лавочке. В этот момент мимо проходил украинский солдат, который крикнул «Слава Украине». По словам собеседницы агентства, они повернулись и сказали «Здравствуйте». После этого боец ВСУ пригрозил им уничтожением города.

1 декабря глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Красноармейска. По данным Минобороны РФ, 2 декабря российские военные завершили зачистку города от украинских военных.

Позже беспилотники сняли с высоты птичьего полета взятый под контроль ВС РФ город. На кадрах с дронов виден разрушенный район Лазурный. От одного из многоквартирных домов остались только две стены, а в соседнем магазине крыша пробита прямым попаданием снаряда. Еще один дом почти полностью уничтожен в микрорайоне Шахтерский. Поврежденные здания также есть в центре города, но они подлежат восстановлению.

Кроме того, беспилотник заснял российских разведчиков, которые установили флаг своего подразделения на одном из самых высоких зданий Красноармейска.

Ранее российский боец раскрыл подробности о штурме Красноармейска.