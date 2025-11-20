На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК раскрыл число погибших мирных граждан в результате агрессии Киева с 2014 года

СК: более 7 тысяч мирных граждан убиты в результате киевской агрессии с 2014 года
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

С 2014 года в результате киевской агрессии погибли более 7 тысяч мирных граждан. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в своем приветственном слове, выступая на форуме «Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет», сообщает ТАСС.

«В результате агрессии Украины с 2014 года всего пострадали свыше 27 тысяч мирных жителей, из которых убиты более 7 тысяч», — отметил он.

Бастрыкин добавил, что за этот период ранения различной степени тяжести получили более 20,5 тысячи человек, в том числе 1132 ребенка.

18 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США по Воронежу. Как рассказали в Минобороны РФ, расчеты ЗРК С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все снаряды. Упавшие обломки ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одного частного дома. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако позднее украинская сторона заявила, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

