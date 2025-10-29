На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ перехватили данные об убийстве и пытках мирных жителей солдатом ВСУ

ТАСС: боец ВСУ заявил командиру об убийстве мирного жителя Харьковской области
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили мирного жителя Харьковской области, еще одного подвергли пыткам. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на радиоперехваты.

По полученным из радиосвязи данным, между украинским военнослужащим и его командиром с позывным Гидра велась беседа о судьбе троих мирных жителей — двух мужчин и одной женщины.

«Я им сказал, они идут сюда. Я сейчас их свяжу и подопрашиваю», — сказал боец по радиосвязи, на что получил приказ забрать у них телефоны.

Сообщается, что по прошествии некоторого времени боец доложил о том, что дом двоих из мирных жителей развалило. Об одном из них военнослужащий заявил, что «пятку разбили ему и ляжку». Он также сообщил об убийстве третьего гражданского.

Как пишет агентство, в завершении беседы командир приказал сбросить тело убитого «не доходя до колодца».

До этого суд приговорил к пожизненному сроку солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), изнасиловавшего и убившего жительницу Курской области, а также застрелившего мужчину за попытку спасти жертву.

Следствие доказало, что солдат ВСУ Владимир Парафило совершил свои преступления на территории Русского Поречного в Курской области. Вместе с сослуживцами он изнасиловал и убил 55-летнюю местную жительницу.

Ранее командир «Ахмата» заявил о целенаправленных атаках ВСУ на гражданских.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами