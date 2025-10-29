Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили мирного жителя Харьковской области, еще одного подвергли пыткам. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на радиоперехваты.

По полученным из радиосвязи данным, между украинским военнослужащим и его командиром с позывным Гидра велась беседа о судьбе троих мирных жителей — двух мужчин и одной женщины.

«Я им сказал, они идут сюда. Я сейчас их свяжу и подопрашиваю», — сказал боец по радиосвязи, на что получил приказ забрать у них телефоны.

Сообщается, что по прошествии некоторого времени боец доложил о том, что дом двоих из мирных жителей развалило. Об одном из них военнослужащий заявил, что «пятку разбили ему и ляжку». Он также сообщил об убийстве третьего гражданского.

Как пишет агентство, в завершении беседы командир приказал сбросить тело убитого «не доходя до колодца».

До этого суд приговорил к пожизненному сроку солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), изнасиловавшего и убившего жительницу Курской области, а также застрелившего мужчину за попытку спасти жертву.

Следствие доказало, что солдат ВСУ Владимир Парафило совершил свои преступления на территории Русского Поречного в Курской области. Вместе с сослуживцами он изнасиловал и убил 55-летнюю местную жительницу.

Ранее командир «Ахмата» заявил о целенаправленных атаках ВСУ на гражданских.