В Польше закрыли ближайший к украинской границе аэродром

Ближайший к Украине польский аэродром закрыли до 1 июля 2026 года
Depositphotos

Ближайший к границе с Украиной польский аэродром прекратил работу до июля следующего года. Об этом, ссылаясь на источник в авиадиспетчерской службе Польши, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, аэродром в населенном пункте Депультице-Крулевские закрыт до 1 июля 2026 года. Полеты будут совершать лишь те воздушные суда, которые непосредственно базируются на этом аэродроме.

Сотрудник авиадиспетчерской службы не уточнил причины закрытия воздушной гавани, отметив, что соответствующая информация доведена до сведения всех использующих воздушное пространство страны.

19 ноября стало известно, что два аэропорта в Жешуве и Люблине на юго-востоке Польши временно закрыты после подъема в воздух самолетов-истребителей на границе с Украиной.

В этот же день Оперативное командование польских вооруженных сил сообщило, что истребители Польши и НАТО были подняты в небо над республикой в связи с угрозой атаки беспилотников на Украине.

Ранее Польша выставила на продажу советские боевые самолеты.

