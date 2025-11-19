Польша подняла в воздух самолеты на границе с Украиной

Польша подняла в воздух истребители якобы в связи с угрозой появления дронов

Истребители Польши и НАТО были подняты в небо над республикой в связи с угрозой атаки беспилотников на Украине. Об этом сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил в соцсети X.

«В нашем воздушном пространстве действуют польские и союзные ВВС», — говорится в посте.

В ночь на 19 ноября почти на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.

В конце октября Оперативное командование ВС Польши сообщало о перехвате российского самолета Ил-20 над Балтийским морем.

Также 30 октября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польский истребитель МиГ-29 перехватил российский самолет-разведчик, который пролетал над над Балтийским морем.

В конце сентября агентство Bloomberg сообщило, что европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности сбивать российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство стран НАТО. До этого о праве альянса сбивать истребители и беспилотники РФ говорил президент США Дональд Трамп, его позицию поддержал генсек НАТО Марк Рютте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рютте заявил, что НАТО якобы 50 лет наблюдает «вторжения» самолетов СССР и России.