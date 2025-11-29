На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Польша вернула на аэродромы самолеты, поднятые на границе с Украиной

Польша вернула на аэродромы самолеты, поднятые из-за активности РФ на Украине
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Польские военные вернули на аэродромы самолеты, поднятые в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование польских вооруженных сил в соцсети X.

Утром 29 ноября польское командование сообщало, что дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух.

В оперативном командовании сообщили, что деятельность истребителей в воздушном пространстве Польши прекращена, а активизированные наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы.

Отмечается также, что нарушений воздушного пространства Польши не зарегистрировано.

В операции приняли участие самолеты военно-воздушных сил Испании и Швеции, которые несут дежурство в Польше. Также поддержку оказали системы Patriot, предоставленные Германией.

До этого Польша поднимала в воздух свои истребители 19 ноября. Тогда поводом была названа угроза атак беспилотников на Украине.

29 ноября украинские СМИ сообщили, что Украина подверглась массированному налету со стороны российских войск. Комбинированный удар дальнобойными беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами наносятся по военным и инфраструктурным объектам страны.

Ранее в Польше закрыли ближайший к украинской границе аэродром.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами