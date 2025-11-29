Польша вернула на аэродромы самолеты, поднятые на границе с Украиной

Польша вернула на аэродромы самолеты, поднятые из-за активности РФ на Украине

Польские военные вернули на аэродромы самолеты, поднятые в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование польских вооруженных сил в соцсети X.

Утром 29 ноября польское командование сообщало, что дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух.

В оперативном командовании сообщили, что деятельность истребителей в воздушном пространстве Польши прекращена, а активизированные наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы.

Отмечается также, что нарушений воздушного пространства Польши не зарегистрировано.

В операции приняли участие самолеты военно-воздушных сил Испании и Швеции, которые несут дежурство в Польше. Также поддержку оказали системы Patriot, предоставленные Германией.

До этого Польша поднимала в воздух свои истребители 19 ноября. Тогда поводом была названа угроза атак беспилотников на Украине.

29 ноября украинские СМИ сообщили, что Украина подверглась массированному налету со стороны российских войск. Комбинированный удар дальнобойными беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами наносятся по военным и инфраструктурным объектам страны.

Ранее в Польше закрыли ближайший к украинской границе аэродром.