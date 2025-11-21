ТАСС: ВСУ столкнулись с трудностями при оборудовании укреплений под Харьковом

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись с трудностями при оборудовании укреплений на оборонительных позициях в Харьковской области. Об этом сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.

«Во многих подразделениях снабжение стройматериалами по линии службы тыла приостановлено», — передает агентство слова собеседника.

Кроме того, по его словам, на фронтовой линии Меловое — Хатное военнослужащие 61-й отдельной механизированной бригады совершили неудачную попытку контратаки в районе Амбарный, в результате чего понесли потери и отошли на исходные позиции.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие расширили буферную зону после недавнего продвижения с Мелового в северо-западном направлении в Харьковской области до 40 км. Он отметил, что в настоящий момент глубина вклинивания в позиции противника составляет 4 км.

Ранее советник главы ДНР рассказал о замыкании кольца вокруг ВСУ после взятия Купянска.