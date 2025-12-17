На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белоусов раскрыл потери украинской армии в 2025 году

Белоусов: ВСУ с начала года потеряли почти 500 тысяч военных
true
true
true
close
Kin Cheung/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала года потеряли в зоне боевых действий почти 500 тысяч военных. Об этом сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов, пишут «Известия».

«В этом году на треть снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил», — сказал министр на расширенном заседании коллегии министерства обороны.

Кроме того, по словам Белоусова, украинская армия в 2025-м потеряла более 103 тысяч различных образцов вооружения и военной техники, включая около 5,5 тысячи единиц оружия западного производства.

Также министр сообщил, что почти в два раза снизились возможности ВПК (военно-промышленный комплекс) Украины по серийному производству военной техники. Эффективность ударов ВС России по украинским целям составляет около 60%, что значительно выше результатов атак ВСУ по территории РФ, добавил Белоусов.

До этого стало известно, что совокупные потери Вооруженных сил Украины с февраля 2022 года достигли почти 1,5 млн человек, в том числе ранеными. По данным Генштаба ВС России, на начало 2025 года потери ВСУ превышали 1 миллион военнослужащих. За последующий период, согласно официальной информации Минобороны РФ, украинская армия лишилась еще более 450 тысяч человек.

Ранее на Западе заявили о падении морального духа ВСУ до самого низкого уровня с начала СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами