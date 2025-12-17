Белоусов раскрыл потери украинской армии в 2025 году

Белоусов: ВСУ с начала года потеряли почти 500 тысяч военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала года потеряли в зоне боевых действий почти 500 тысяч военных. Об этом сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов, пишут «Известия».

«В этом году на треть снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил», — сказал министр на расширенном заседании коллегии министерства обороны.

Кроме того, по словам Белоусова, украинская армия в 2025-м потеряла более 103 тысяч различных образцов вооружения и военной техники, включая около 5,5 тысячи единиц оружия западного производства.

Также министр сообщил, что почти в два раза снизились возможности ВПК (военно-промышленный комплекс) Украины по серийному производству военной техники. Эффективность ударов ВС России по украинским целям составляет около 60%, что значительно выше результатов атак ВСУ по территории РФ, добавил Белоусов.

До этого стало известно, что совокупные потери Вооруженных сил Украины с февраля 2022 года достигли почти 1,5 млн человек, в том числе ранеными. По данным Генштаба ВС России, на начало 2025 года потери ВСУ превышали 1 миллион военнослужащих. За последующий период, согласно официальной информации Минобороны РФ, украинская армия лишилась еще более 450 тысяч человек.

Ранее на Западе заявили о падении морального духа ВСУ до самого низкого уровня с начала СВО.