На Украине заявили о потере вертолета Ми-24

ВСУ потеряли вертолет Ми-24 во время боевого вылета вместе со всем экипажем
РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли Ми-24 вместе со всем экипажем. Об этом сообщила 12-я отдельная бригада армейской авиации в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным бригады, инцидент произошел во время боевого вылета. Точное местоположение крушения вертолета, число человек на борту и причина произошедшего не уточняются.

8 декабря Воздушные силы Украины сообщили, что истребитель Су-27 был сбит российскими войсками. По данным украинской армии, воздушное судно потерпело крушение «на восточном направлении» боевых действий. Самолет управлялся старшим штурманом 39-й бригады тактической авиации подполковником Евгением Ивановым.

7 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские истребители сбили вертолет ВСУ, который пытался «выйти на рубеж атаки». В ведомстве рассказали, что истребители ВС РФ поднялись по тревоге и обнаружили неопознанную цель. Она оказалась вражеским вертолетом. Российские войска открыли огонь и ликвидировали цель.

Ранее появилось видео погони российской ракеты за истребителем МиГ-29 Украины.

