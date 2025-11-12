В Госдуме заявили, что остановка Киевом переговоров не повлияет на обмен пленными и телами

В МИД Украины заявили, что Киев официально приостановил мирные переговоры с Москвой до конца 2025 года. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев в разговоре с «Газетой.Ru» поделился мнением, что обмены военнопленными и телами погибших продолжатся, несмотря на заявления из Киева.

«Министерство обороны ежедневно занимается вопросами обмена военнопленными и возвращения тел погибших. Эта работа ведется на постоянной основе», — сказал он.

Саралиев ответил на уточняющий вопрос, не повлияют ли заявления Киева об остановке переговоров на продолжение обменов.

«Думаю, нет», — заявил он.

До этого замглавы МИД Украины Сергей Кислица 12 ноября заявил, что Киев официально приостановил мирные переговоры с Москвой до конца 2025 года. Кислица считает, что они прошли «безрезультатно».

Ранее стало известно, что Украина на фоне прекращения переговоров с Россией ждет встречи Путина и Зеленского.