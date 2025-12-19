В Сумской области иностранные наемники отказываются выходить на позиции и жить в районах расквартирования 47-й отдельной механизированной бригады, предпочитая арендовать жилье в Сумах. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что командир бригады Максим Данильчук утратил контроль над подразделением иностранных бойцов. По его словам, они игнорируют распоряжения и избегают жизни на официальных позициях.

В ноябре ТАСС со ссылкой на силовиков сообщал, что военнослужащие 47-й бригады ВСУ отказывались выполнять боевые приказы 26-летнего командира Данильчука из-за низкого авторитета.

Как отмечали в Минобороны России, в рядах ВСУ действуют наемники из разных стран, которых киевское командование использует как «пушечное мясо». Как подчеркивали в ведомстве, их жизни никто не бережет, и российские военные продолжают наносить удары по таким формированиям.

Сотрудник украинской Службы безопасности (СБУ) Василий Прозоров недавно сообщал, что ВСУ могли потерять около 10 тысяч иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции с начала 2022 года.

Ранее СМИ сообщили о массовом бегстве иностранных наемников ВСУ.