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Стали известны подробности договора НАТО по увеличению оборонных расходов

Страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП
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Johanna Geron/Reuters

Лидеры Евросоюза в ходе саммита НАТО в Гааге подтвердили необходимость увеличения расходов на оборону в рамках НАТО до 5% ВВП. Об этом говорится в договоре НАТО.

Согласно документу, европейские страны ставят целью на ближайшие пять лет укрепление обороны, а также достижение способности автономного решения задач в сфере безопасности.

По итогам встречи Североатлантического альянса министр обороны США Пит Хегсет заявил, что члены НАТО обязались повысить военные расходы до 5% от ВВП по итогам саммита альянса.

В Гааге 24-25 июня прошел саммит НАТО, итогами которого остался доволен президент США Дональд Трамп. Однако многие западные СМИ заявили, что европейские лидеры «пресмыкались» перед американским лидером. Еще большее недовольство вызвали слова генерального секретаря альянса Марка Рютте, который сравнил главу Белого дома с «папочкой», разнимающим дерущихся детей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ прокомментировали решение НАТО об увеличении расходов на оборону.

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