Канада допустила отправку военного контингента на Украину в случае перемирия

Кариньян: Канада может отправить на Украину 600 военных в случае перемирия

Оттава допускает возможность отправки на Украину до 600 своих военных в случае заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой. Об этом заявила начальник штаба обороны Канады Дженни Кариньян в интервью газете National Post.

«Мы можем [предоставить] до 600 человек», — сказала она.

По ее словам, численность военного контингента может корректироваться «в зависимости от потребностей». Кариньян также допустила перегруппировку уже размещенных в Европе канадских военных. При этом она подчеркнула, что отправка солдат на Украину не скажется на военном присутствии Канады в Латвии, где находится крупнейшая канадская база с 2,4 тыс. военнослужащих.

17 декабря глава украинского минобороны Денис Шмыгаль заявил, что во время недавнего заседания контактной группы в формате «Рамштайн» 15 стран обязались выделить Украине финансовую помощь на военные нужды в 2026 году. По его словам, речь идет о $5 млрд на оборонное производство внутри страны и о такой же сумме на закупку американского вооружения для Украины.

Также после «Рамштайна» европейские лидеры сообщили о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины. Силы планируется собрать в рамках «коалиции желающих» под руководством Европы и при поддержке США.

