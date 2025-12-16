На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Канадский офицер военной разведки задержан по подозрению в передаче данных Украине

В Канаде задержали контрразведчика по подозрению в передаче данных Украине
true
true
true
close
Global Look Press

Сотрудника контрразведки Канады Мэттью Робара задержали по обвинению в шпионаже. Его подозревают в передаче Украине секретной информации о ходе операций без одобрения начальства, сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на источники.

Офицер был арестован еще на прошлой неделе, однако военные публично не сообщили, какой именно стране он передавал информацию.

Однако источник сообщил The Globe and Mail, что сотрудник разведки считал, что помогает Украине в конфликте против России.

На судебном заседании в понедельник Робар был освобожден из военной тюрьмы на строгих условиях. Среди условий освобождения — сдача обычных и специальных государственных паспортов и запрет на любые связи с посольством или должностными лицами страны, которой он передавал военную разведывательную информацию.

Военный прокурор и адвокат защиты заявили суду, что действия обвиняемого не представляют собой серьезной угрозы национальной безопасности.

Издание отмечает, что арест Робара остается редким случаем, когда представитель военного ведомства сталкивается с юридическими последствиями за предполагаемое нарушение безопасности.

Ранее глава МИД Канады назвала главное условие для мира на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами