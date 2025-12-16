Канадский офицер военной разведки задержан по подозрению в передаче данных Украине

В Канаде задержали контрразведчика по подозрению в передаче данных Украине

Сотрудника контрразведки Канады Мэттью Робара задержали по обвинению в шпионаже. Его подозревают в передаче Украине секретной информации о ходе операций без одобрения начальства, сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на источники.

Офицер был арестован еще на прошлой неделе, однако военные публично не сообщили, какой именно стране он передавал информацию.

Однако источник сообщил The Globe and Mail, что сотрудник разведки считал, что помогает Украине в конфликте против России.

На судебном заседании в понедельник Робар был освобожден из военной тюрьмы на строгих условиях. Среди условий освобождения — сдача обычных и специальных государственных паспортов и запрет на любые связи с посольством или должностными лицами страны, которой он передавал военную разведывательную информацию.

Военный прокурор и адвокат защиты заявили суду, что действия обвиняемого не представляют собой серьезной угрозы национальной безопасности.

Издание отмечает, что арест Робара остается редким случаем, когда представитель военного ведомства сталкивается с юридическими последствиями за предполагаемое нарушение безопасности.

