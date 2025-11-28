Пушков: Эстония перевыполнила роль по числу насмешек в СМИ и Европарламенте

Эстония перевыполнила роль по числу насмешек в СМИ и Европарламенте, над ее заявлениями смеется половина Европы. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

В качестве примера он привел высказывание главы евродипломатии, экс-премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая выразила готовность направить эстонские войска на Украину по окончании конфликта.

По словам Пушкова, «это уже лишнее», ведь республика отправила своего бывшего премьера в Брюссель.

Сенатор считает, что «непобедимая» эстонская армия только увеличит число насмешек над Эстонией.

26 ноября Каллас выступила с неоднозначными заявлениями по поводу урегулирования украинского конфликта. Так, по ее мнению, для обеспечения мирного процесса сокращение численности вооруженных сил должно в первую очередь коснуться России, а не Украины. Утверждения о том, что Киев проигрывает на поле боя, она считает «абсолютно ложными» и выступает за усиление давления на Москву.

Ранее Каллас назвала конкретные гарантии безопасности, которые ЕС готов дать Украине.