На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали о росте насмешек над Эстонией

Пушков: Эстония перевыполнила роль по числу насмешек в СМИ и Европарламенте
true
true
true
close
Pavel Kashaev/Global Look Press

Эстония перевыполнила роль по числу насмешек в СМИ и Европарламенте, над ее заявлениями смеется половина Европы. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

В качестве примера он привел высказывание главы евродипломатии, экс-премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая выразила готовность направить эстонские войска на Украину по окончании конфликта.

По словам Пушкова, «это уже лишнее», ведь республика отправила своего бывшего премьера в Брюссель.

Сенатор считает, что «непобедимая» эстонская армия только увеличит число насмешек над Эстонией.

26 ноября Каллас выступила с неоднозначными заявлениями по поводу урегулирования украинского конфликта. Так, по ее мнению, для обеспечения мирного процесса сокращение численности вооруженных сил должно в первую очередь коснуться России, а не Украины. Утверждения о том, что Киев проигрывает на поле боя, она считает «абсолютно ложными» и выступает за усиление давления на Москву.

Ранее Каллас назвала конкретные гарантии безопасности, которые ЕС готов дать Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами