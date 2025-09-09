На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Закупленное Эстонией американское оружие оказалось бракованным

Äripäev: Эстония вернула США тысячи бракованных винтовок
true
true
true
close
Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Закупленное Эстонией у американской компании LMT Defense оружие оказалось низкого качества. Об этом сообщила эстонская газета Äripäev.

«Знаменитая закупка закончилась позором. Тысячи единиц высокоточного оружия оказались бесполезными», – пишет эстонский таблоид.

По информации Äripäev, высокоточные винтовки, приобретенные шесть лет назад за несколько миллионов евро, оказались бракованными. Основным дефектом стала неисправность газовой системы, отвечающей за перезарядку после выстрела. В связи с этим всю партию автоматических винтовок калибра 7,62 мм отправили на гарантийный ремонт производителю.

Журналисты Äripäev еще в 2023 году направляли запросы по данной проблеме в Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK), однако ответ получили только сейчас. В RKIK отметили, что ремонт не привел к финансовым потерям со стороны Эстонии.

28 августа финская армия решила отказаться от автоматов Калашникова в пользу западных аналогов. Предположительно, для этого армии Финляндии и Швеции разрабатывают винтовку Sako ARG.

Ранее МИД Эстонии вручил российскому дипломату ноту протеста.

