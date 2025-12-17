ВС России ликвидировали подполковника Главной разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Александра Шараевского. Об этом сообщает военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Александр Шараевский — подполковник ГУР МО Украины. Уничтожен русской армией», — написал он.

Военкор уточнил, что военный был ликвидирован на Запорожском направлении.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась проникнуть в Белгородскую область. Противник был ликвидирован в шести километрах от российской границы.

Сообщалось также, что российская группировка войск «Южная» за прошедшие сутки уничтожила 18 блиндажей Вооруженных сил Украины на Краматорском, Константиновском и Северском направлениях. Были уничтожены 11 пунктов управления украинских беспилотников, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Ранее группировка «Запад» ликвидировала группу колумбийских наемников у Купянска.