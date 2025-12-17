На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полковника украинской разведки ликвидировали в зоне СВО

Военкор Котенок: ВС России ликвидировали подполковника ГУР Шараевского
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

ВС России ликвидировали подполковника Главной разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Александра Шараевского. Об этом сообщает военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Александр Шараевский — подполковник ГУР МО Украины. Уничтожен русской армией», — написал он.

Военкор уточнил, что военный был ликвидирован на Запорожском направлении.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась проникнуть в Белгородскую область. Противник был ликвидирован в шести километрах от российской границы.

Сообщалось также, что российская группировка войск «Южная» за прошедшие сутки уничтожила 18 блиндажей Вооруженных сил Украины на Краматорском, Константиновском и Северском направлениях. Были уничтожены 11 пунктов управления украинских беспилотников, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Ранее группировка «Запад» ликвидировала группу колумбийских наемников у Купянска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами