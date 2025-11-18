Названы потери украинской армии с начала СВО

ТАСС: ВСУ с начала СВО потеряли почти 1,5 млн человек убитыми и ранеными

Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года достигли почти 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными. Такие данные следуют из подсчетов ТАСС на основе информации российского военного ведомства.

По сведениям Генштаба ВС РФ, на начало 2025 года потери ВСУ превышали 1 миллион военнослужащих. За последующий период, согласно официальной информации Минобороны России, украинская армия потеряла еще более 450 тысяч человек.

14 ноября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт является самым кровопролитным в XXI веке. По его словам, совершенно очевидно, что «гнойник», образовавшийся в Европе и который в конечном счете используется против России, будет вскрыт.

В этот же день зампред Совбеза РФ заявил, что окружение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) потенциально грозит обрушить всю линию фронта. Вслед за этим могут произойти новые территориальные потери.

При этом в энергетике нарастает коллапс, вызванный российскими ударами, уточнил Медведев, а с теплоснабжением ситуация обстоит «плохо».

Ранее на Западе заявили о падении морального духа ВСУ до самого низкого уровня с начала СВО.