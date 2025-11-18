На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы потери украинской армии с начала СВО

ТАСС: ВСУ с начала СВО потеряли почти 1,5 млн человек убитыми и ранеными
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года достигли почти 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными. Такие данные следуют из подсчетов ТАСС на основе информации российского военного ведомства.

По сведениям Генштаба ВС РФ, на начало 2025 года потери ВСУ превышали 1 миллион военнослужащих. За последующий период, согласно официальной информации Минобороны России, украинская армия потеряла еще более 450 тысяч человек.

14 ноября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт является самым кровопролитным в XXI веке. По его словам, совершенно очевидно, что «гнойник», образовавшийся в Европе и который в конечном счете используется против России, будет вскрыт.

В этот же день зампред Совбеза РФ заявил, что окружение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) потенциально грозит обрушить всю линию фронта. Вслед за этим могут произойти новые территориальные потери.

При этом в энергетике нарастает коллапс, вызванный российскими ударами, уточнил Медведев, а с теплоснабжением ситуация обстоит «плохо».

Ранее на Западе заявили о падении морального духа ВСУ до самого низкого уровня с начала СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами